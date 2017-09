Cássio: “errei em não ter feito alianças com o PMDB em 2014”

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) afirmou que deveria ter se aliado ao PMDB nas eleições para o governo do Estado em 2014 e avaliou que, caso tivesse concretizado a aliança, teria vencido as eleições no primeiro turno.

Em entrevista nesta segunda-feira, 18, ele analisou que o governador Ricardo Coutinho (PSB) conseguiu se eleger após o apoio do PMDB no segundo turno, com a força do voto do senador Vital do Rêgo (PMDB).

Cássio ainda destacou a importância de ter um único nome disputando as eleições em 2018, representando as oposições.

– Eu errei e faço esse reconhecimento de forma pública. Errei em não ter feito alianças com o PMDB em 2014, porque a eleição teria sido resolvida no primeiro turno. Quando o PMDB apoiou Ricardo Coutinho, definiu a eleição – disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.