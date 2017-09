Cássio comemora aprovação de PEC e critica RC: “Ele é contra a segurança pública”

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) comemorou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição de número 14, de autoria dele, que cria polícias penitenciárias, e disse que esse é mais um avanço conquistado em seu mandato.

Cássio afirmou que quando foi governador da Paraíba aumentou o contingente policial, criticando a postura do governador Ricardo Coutinho (PSB) que, segundo ele, “não tem compromisso com a segurança”.

– A proposta foi aprovada por unanimidade ontem no Senado e é mais uma resposta que estamos dando a esse desafio da segurança pública. O que se constata na Paraíba é que o problema não é da Polícia, mas sim da falta de política. A crítica do governador não me surpreende, porque ele é contra a Polícia e contra a Segurança Pública, porque se tivesse compromisso, não deixaria a situação da forma que está hoje – criticou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.