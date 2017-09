Casal é assassinado a tiros em bar em Campina Grande

Um jovem casal foi assassinado a tiros em um bar, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande, na noite desse domingo (10).

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas estavam sentadas quando foram surpreendidas por uma dupla armada, deixando claros indícios de que o crime foi uma execução.

As pessoas que estavam no local onde o crime aconteceu informaram à PM que as vítimas estavam em uma mesa quando dois homens armados chegaram em uma moto. Um deles desceu do veículo, pediu para que os clientes do estabelecimento se afastassem e efetuou vários disparos contra o casal.

A mulher, identificada como Isabelle Alves Messias, 21 anos, foi atingida com um tiro no pescoço e morreu na hora.

O homem, por sua vez, identificado como Paulo Renato Oliveira da Silva, 26 anos, foi ferido com seis tiros na cabeça e um no tórax. Embora ele tenha chegado a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Conforme os policiais, as testemunhas disseram que não conheciam o casal e não souberam dar detalhes sobre as pessoas que praticaram a ação.

A Polícia Civil (PC) está investigando a motivação desse duplo assassinato e as pessoas envolvidas nesta ocorrência, mas até o início da manhã desta segunda-feira (11) ninguém havia sido preso por envolvimento com este caso.