Cartaxo visita obras da primeira escola bilíngue de João Pessoa nesta segunda

foto: Secom/JP

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, realiza, na manhã desta segunda-feira (11), uma vistoria às obras da Escola Bilíngue Dom José Maria Pires, no Alto do Mateus.

Com um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões, a nova unidade de ensino conta com uma parceria com o Consulado Geral dos Estados Unidos, em Recife, e oferecerá aos seus alunos o ensino fundamental em Tempo Integral em português e inglês simultaneamente, garantindo uma experiência escolar inovadora para seus alunos em um padrão diferenciado no Nordeste.

Depois de uma intensa semana de trabalho em uma missão técnica junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, nos Estados Unidos, o prefeito Luciano Cartaxo retoma sua rotina e agenda administrativa em João Pessoa com esta vistoria e visita a outras obras.

“Esta escola bilíngue é um grande passo que estamos dando em João Pessoa para oferecer um ensino cada vez mais qualificado e com algo tão fundamental atualmente, como o conhecimento e domínio de um segunda língua”, afirmou Luciano Cartaxo.

Esta será a primeira escola com aulas em dois idiomas oferecida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) para os alunos da rede pública e é um investimento que integra o projeto que vem sendo desenvolvido pela atual gestão, que prioriza a educação desde os seis meses de idade nas creches, chegando às escolas da rede municipal em um novo padrão de qualidade, passando também pelo Centro de Línguas Estrangeiras (Celest), que oferece cursos de cinco idiomas para alunos da rede pública de ensino, servidores do município e funcionários da área de turismo.