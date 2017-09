Cartaxo rebate Ricardo Coutinho: “O PMDB é um parceiro importante na nossa gestão”

O prefeito Luciano Cartaxo (PSD) rebateu a declaração do governador Ricardo Coutinho (PSB) de que teria enganado o PMDB e disse que não faz postura de político autoritário, mas sempre compartilhou a gestão com o partido e com a população de João Pessoa.

Ele afirmou que a legenda faz parte da administração, através do vice-prefeito Manoel Júnior (PMDB), e ressaltou que as decisões da gestão passam por todos os que a compõem.

– A minha trajetória política é de respeito com as pessoas, é de diálogo e de reconhecimento de que na política não se faz nada sozinho. Não sou uma pessoa autoritária ou centralizadora. Eu procuro compartilhar a minha gestão. Não costumo transformar adversários em inimigos. O PMDB é um parceiro importante na nossa gestão – disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.