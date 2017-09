Cartaxo: Esperar que RC reconheça as virtudes dos adversários é querer demais

Assim como o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, os senadores Cássio e Maranhão, o nome do prefeito Luciano Cartaxo de João Pessoa, é mais um cotado do grupo das oposições para concorrer ao Governo do Estado, nas eleições 2018.

Durante a comemoração do aniversário de Maranhão, em João Pessoa, na última sexta-feira, 15, Cartaxo disse que as postulações de todos são legítimas, mas para vencer as eleições é preciso manter a união das oposições.

– É o melhor caminho e é dessa forma que vamos conseguir apresentar um grande programa de governo, com foco na melhoria da vida da população em áreas que o governo do estado vem falhando, na saúde, educação e segurança pública. Temos que ter propostas reais e verdadeiras. É preciso esse debate e a unidade das oposições – disse.

Cartaxo ainda criticou falas de Ricardo Coutinho à respeito dos discursos da oposição. Segundo o governador seriam de retrocesso e ineficiência.

– Esperar que o governador perceba alguma virtude dos adversários é querer demais – disparou.

