Cartaxo descarta participação de vereadora tucana na CPI da Lagoa

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), tentou o tempo todo fugir das perguntas da imprensa sobre a CPI da Lagoa, que está sendo suscitada novamente na Câmara de Vereadores, inclusive com a anuência de parlamentares da sua base.

A entrevista foi feita durante a visita dele, realizada nesta segunda-feira (11), às obras da Escola Bilíngue Dom José Maria Pires, que está sendo concluída no barro do Alto do Mateus.

Foto: Paraibaonline

Cartaxo não quis polemizar o assunto e disse que não acredita que a vereadora Raíssa Lacerda (PSDB) assine o requerimento para instalação da CPI, que tem como objetivo investigar desvio de recursos na revitalização do Parque Solon de Lucena da ordem de R$ 10 milhões.

“Nós temos uma relação harmoniosa com a Câmara Municipal, e não é de hoje, até porque eu já fui vereador. Eu tenho recebido os vereadores e sei do papel importante que eles têm na cidade como um todo. A nossa bancada é numerosa e eu tenho trabalhado diariamente para que seja além de numerosa, unida, forte, pensando no futuro de João Pessoa”, disse.

Ele acredita ainda no diálogo e no entendimento com a base para que ela permaneça unida. Cartaxo tergiversou sobre a possibilidade da instalação da CPI, pois o que importa para ele é o trabalho que a sua administração vem fazendo pela cidade.

“Nós estamos trabalhando, e o meu papel, enquanto gestor de uma capital do porte de João Pessoa, é continuar investindo na cidade, é buscar recursos, é fazer com que melhore a qualidade de vida das pessoas. É fazer o que estamos fazendo hoje, prestes a entregar mais uma escola no padrão de muita qualidade. Ela será a primeira escola bilíngue da Capital. Esse é que é o nosso debate prioritário”, destacou.

A CPI da Lagoa está sendo solicitada pelo líder da oposição, vereador Bruno Farias (PPS), que disse contar com 8 das 9 assinaturas necessárias à sua instalação na Casa de Napoleão Laureano.

A bancada de oposição espera contar com a assinatura da vereadora Raíssa Lacerda, que vem externando insatisfação com o prefeito.