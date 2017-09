Campina inicia campanha de atualização de vacinação para crianças e adolescentes

A coordenadora de Imunização de Campina Grande, Miralva Cruz, comentou sobre a campanha de atualização de vacinas para crianças e adolescentes que teve início nessa segunda-feira (11) e deve durar dez dias.

Ela explicou que a iniciativa é do Ministério da Saúde e tem como objetivo manter as crianças e adolescentes em dia com as vacinas necessárias.

Foto: Paraibaonline

Miralva afirmou que crianças de 0 a 6 anos podem ter acesso a vacinas como Difteria, Poliomielite, Coqueluche, Meningite e Sarampo; e adolescentes de 9 a 14 anos terão acesso a vacinas como HPV, Hepatite B, Sarampo, Meningite e Tétano.

– É um período que a gente disponibiliza para as mães que não têm tempo de levar suas crianças no dia certo – ressaltou.

O “Dia D” em Campina Grande ocorre no próximo sábado (16), e as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.