Campina Grande sedia Seminário Internacional em Estudos de Gênero

A cidade de Campina Grande foi escolhida como sede do terceiro Seminário Internacional Desfazendo Gênero.

O evento acontece de 10 a 13 de outubro e já está com inscrições esgotadas.

Com o título: “Com a diferença tecer a resistência”, o seminário, criado por pesquisadores e ativistas sob o olhar da problematização das dinâmicas de racialização e sexualização, visa avaliar as estratégias de atuação e os impactos político-econômicos e sociais das problemáticas envolvendo os estudos em gênero.

Realizado pelo Núcleo de Investigações e Intervenções em Tecnologias Sociais (NINETS) da Universidade Estadual da Paraíba, o evento que teve sua primeira edição sediada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a segunda organizada pelo grupo Cultura e Sexualidade da Universidade Federal da Bahia (UFBA),ofertará Simpósios Temáticos, Minicursos e Oficinas de inscritos de todo o Brasil.

O 3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero vem sendo preparado desde o final de 2015, através de um conjunto articulado de eventos como minicursos, rodas de diálogo, apresentação de pesquisas e intervenções.

Nestes espaços discutiu-se a importância das provocações epistemológicas aportadas para pensar os desafios contemporâneos e suas implicações ao delineamento de estratégias metodológicas para a produção do conhecimento e atuação política.

A realização do evento em Campina Grande se dá por ser o município um território de contrastes sociais profundos. A cidade é a única não capital a figurar em 2015 como uma das cidades mais violentas do país, como consta no relatório divulgado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal.

Além disso, os indicadores apontam para a forma como processos de racialização e sexualização estão presentes na ordenação das dinâmicas sociais que tecem a vida.

Nesse contexto se amarram as trajetórias de Michele, Jussara e Ana Alice, as “mulheres de Queimadas”; de Ninete, “travesti”, “prostituta”, “preta” e “deficiente”; de professor Valderi, homossexual assassinado por um grupo de adolescentes da cidade. Corpos afeminados, violentados e assassinados por ideais de normalidade que recorrem às marcações de gênero, raça e sexualidade para dispor sobre a ocupação local do espaço.