Campina Grande registra três homicídios na noite do domingo

Cerca de três horas depois de ter acontecido um duplo assassinato em Campina Grande, a polícia registrou mais um homicídio na cidade, resultando em um saldo de três assassinatos apenas na noite desse domingo (10).

Por volta das 23h um homem de 35 anos foi assassinado com seis tiros no bairro do Presidente Médici, caso este cuja motivação ainda está sendo investigada, segundo a Polícia Militar (PM).

Ainda conforme a PM, Eduardo Oliveira Cavalcante foi morto com seis disparos de arma de fogo sendo três no peito, dois no braço e um na cabeça, em um trecho da avenida Juscelino Kubitscheck.

Os policiais ainda não conseguiram obter muitas informações a respeito deste crime, mas acreditam que Eduardo, que era conhecido como “Dudu do Saara”, não tinha envolvimento com drogas.

A moto dele foi apreendida no local do crime e o caso está sob a investigação da Polícia Civil.

Já por volta das 20h, um casal foi assassinado a tiros em um bar, crime cometido por uma dupla armada que chegou no local e efetuou os disparos.

Em São José da Mata

No distrito de São José da Mata, também em Campina, o corpo de Manoel dos Santos Silva, 40 anos, foi encontrado boiando em um açude localizado na zona rural.

O fato foi registrado na tarde de ontem (10) e no corpo de Manoel havia marcas de dois tiros, sendo um na cabeça e outro em uma das pernas, segundo a PM.