Campina Grande registra dois homicídios em pouco mais de 24h

A cidade de Campina Grande registrou dois homicídios em um intervalo de pouco mais de 24 horas. O último caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (4), quando um adolescente de 17 anos foi assassinado com quatro tiros no bairro das Cidades, em Campina Grande.

Segundo a Polícia Militar, a população informou que era por volta das 14h30 quando dois homens chegaram em uma moto na rua Goiana e efetuaram os disparos contra a vítima, identificada como Lucas da Silva.

O garoto ainda tentou fugir, mas foi atingido pelas costas e morreu ainda no local do crime. A Polícia Civil está investigando o caso.

NA RAMADINHA

O outro homicídio, conforme noticiado ontem no PARAIBAONLINE, foi registrado no bairro da Ramadinha, no fim da manhã do último domingo (3), quando Itamar Rodrigues da Silva, 26 anos, foi assassinado com sete disparos de arma de fogo, após ter se envolvido em uma confusão enquanto estava em um campo de futebol.