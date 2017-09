Campina Grande inicia multivacinação de crianças e adolescentes

foto: Codecom/CG

A Secretaria de Saúde de Campina Grande inicia nesta segunda-feira, 11, a Campanha de Multivacinação 2017. A multivacinação consiste na atualização das vacinas aplicáveis a crianças e adolescentes até os 14 anos de idade. A campanha vai até o dia 22 setembro, sendo realizado o dia “D” de vacinação no próximo sábado, 16.

Serão oferecidos vários tipos de vacina de rotina para as pessoas na faixa etária adequada. Para as crianças de zero até 6 anos de idade estarão disponíveis as vacinas que protegem contra Tuberculose, Hepatites A e B, Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite, Poliomielite, Diarreia, Pneumonia, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba, Rubéola, Catapora e Varicela.

Para quem tem de 7 a 14 anos serão oferecidas as vacinas que protegem da Hepatite B, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba e Rubéola, Tétano, Difteria e Coqueluche, Meningite, Varicela e HPV, seguindo o esquema vacinal de acordo com as idades para cada tipo de vacina.

De acordo com a coordenadora Municipal de Imunização, Miralva Cruz, as vacinas estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e nos Centros de Saúde.

“Já temos doses suficientes e vamos distribuir a partir de segunda-feira nas unidades. Alguns tipos de vacinas ainda não foram distribuídos, portanto, somente no período da tarde é que devemos ter todas as unidades completamente abastecidas de injeções e doses”, explicou.

De acordo com Miralva, não há meta estabelecida de vacinação, uma vez que o objetivo é promover o máximo de imunização para atualizar a proteção das crianças e dos adolescentes.

“Pedimos aos pais que levem seus filhos porque é imprescindível imunizá-los e é necessário também levar o cartão de vacinação”, explicou.