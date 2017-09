Caminhoneiros fazem protesto e ameaçam abastecimento na PB

Foto: Reprodução/TVCB

Caminhoneiros fazem um protesto desde a segunda-feira (04) no Porto de Cabedelo contra a forma como estão sendo cobrados impostos sobre os combustíveis.

De acordo com a categoria, eles compram o combustível no litro no estado de Pernambuco, já quando chegaram na Paraíba, o governo que tributar em cima do peso (kg) da mercadoria.

Mais de 100 caminhoneiros cruzaram os braços e ameaçam só retornar ao trabalho quando esse assunto for resolvido. Enquanto isso, o estado corre o risco de desabastecimento de combustíveis.