Câmaras Cíveis e Criminal vão julgar mais de 700 processos

As Câmaras Cíveis e a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba devem julgar, nas sessões desta terça-feira (12), 759 processos, sendo 348 físicos e 201 eletrônicos (PJe).

Entre as ações, constam Agravos de Instrumento, Embargos de Declaração, Apelação Cível, Apelação Criminal, entre outros.

As Pautas de Julgamento estão disponíveis no site oficial do TJPB (www.tjpb.jus.br).

A Primeira Câmara Especializada Cível se reúne, às 8h30, para julgar 105 processos físicos e 25 eletrônicos constantes na pauta ordinária.

Na Pauta Suplementar, constam 92 físicos e 35 na plataforma eletrônica. O Órgão Fracionário é composto pelos desembargadores Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti (Presidente), José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Os trabalhos na Segunda Câmara Cível também serão iniciados às 8h30, com 40 ações físicas e 21 eletrônicas, da Pauta Ordinária, mais 60 ações físicas e 26 eletrônica da Pauta Suplementar.

Integram a Segunda Cível os magistrados Oswaldo Trigueiro do Valle Filho (Presidente), Luiz Silvio Ramalho Júnior e Abraham Lincoln da Cunha Ramos,

A Terceira Câmara deve julgar 63 processos, sendo 23 físicos e 40 do PJe. A Câmara é composta pelos desembargadores Maria das Graças Morais Guedes (presidente), Saulo Henriques de Sá e Benevides e Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Já a Quarta Câmara Cível vai apreciar 50 processos físicos e 33 eletrônicos (pauta ordinária), além de 109 físicos e 51 eletrônicos da pauta suplementar.

O Órgão Fracionário é composto pelos desembargadores Fred Coutinho (presidente), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

A sessão da Câmara Criminal tem início às 9h, com previsão de julgar 59 processos físicos. O Órgão é formado pelos desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (presidente), João Benedito da Silva, Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Os Órgãos Fracionários do TJPB funcionam no Anexo Administrativo Desembargador Archimedes Souto Maior, no Centro de João Pessoa.