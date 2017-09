Câmara realiza Audiência Pública para discutir a violência em João Pessoa

foto: ascom

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realiza, nesta segunda-feira (4), uma Audiência Pública para debater sobre os problemas de segurança na cidade. A Audiência é uma propositura do vereador Lucas de Brito (PSL/Livres) e acontece a partir das 15h, no Plenário da Casa Napoleão Laureano.

Para a ocasião, diversas entidades da área foram convidadas a discutir o tema e oferecer alternativas para o combate à violência na Capital paraibana.

“Temos assistido cotidianamente às cenas de agressão contra os cidadãos em nossa cidade e não podemos ficar inertes sobre esse assunto”, avaliou o parlamentar.

O vereador destacou que os episódios de violência registrados em João Pessoa, mais recentemente o ocorrido em frente a uma escola no Bairro dos Estados nesta sexta-feira (1), estão deixando os moradores apavorados e mobilizados na cobrança por uma solução definitiva. “Recebemos várias mensagens de cidadãos pedindo que o legislativo pessoense abrace essa causa que afeta todo o estado, mas que parece fora de controle em nossa cidade”, salientou.

Para a Audiência Pública, foram convidadas entidades representativas das Polícias Civil e Militar, além de organizações não governamentais e associações das categorias que lidam com a segurança pública no estado e demais autoridades envolvidas com a temática.