Câmara Municipal de Campina homenageia Psicólogos em sessão especial

fotos: ascom

Em comemoração ao Dia Nacional do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto, a Câmara Municipal de Campina Grande realizou uma sessão especial para homenagear os profissionais da área e ressaltar a importância do trabalho que desempenham com responsabilidade, demonstrando compromisso e dedicação com a sociedade civil.

O autor da propositura, vereador Saulo Germano, ressaltou que esse dia é comemorado em homenagem a data da regulamentação desta profissão no país, através do Decreto de Lei nº 4.119 de 27 de agosto de 1964.

“Registro com orgulho o dia do psicólogo, ao longo desses anos trouxeram mudanças de suma importância para todos os brasileiros. Espero que essa luta continue diária para o bem estar da população”, disse.

Na ocasião estava presente a presidente da Federação Nacional dos Psicólogos (FENAPSI), a psicóloga Shirlene Queiroz de Lima, que destacou a preocupação dos profissionais para desenvolver o trabalho atualmente.

“A profissão vem ganhando cada vez mais destaque na sociedade graças as políticas públicas implantadas, mas ainda precisamos ser mais acessíveis”, explicou.

Os profissionais presentes ressaltaram a importância de respeitar o direito e a diversidade da população, levando em consideração a realidade do país e de todo o mundo.

Ainda salientaram a necessidade de melhores condições de trabalho para atender a população, garantindo o direito de um piso salarial digno, a carga horária de 30H semanais e políticas públicas que possam dar segurança e comprometimento ao trabalho prestado.

Finalizando a sessão, os parlamentares firmaram o compromisso de mobilizar os poderes Executivo e Legislativo para criação de um projeto que atenda as demandas pedidas pela categoria, abrangendo o setor público, contrato de serviço e CLT para que todos os profissionais tenham seus direitos garantidos.