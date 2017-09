Cagepa suspende abastecimento em 17 localidades da Grande João Pessoa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) prossegue com o cronograma de limpeza nos reservatórios da Grande João Pessoa e executa o serviço na unidade R-11, no bairro do Cristo, nesta sexta-feira (15), quando também fará uma manutenção de registro da Estação de Tratamento de Água de Marés.

Em decorrência dos trabalhos, o abastecimento de água será interrompido, das 8h às 22h, nos bairros do Cristo, Rangel, Homero Leal, Jardim Samaritano, Boa Esperança, Jardim Itabaiana, Vale das Palmeiras e Alto do Mateus, em João Pessoa; além dos bairros do Centro, Jardim São Severino, Sesi, São Bento, Manguinhos, São Vicente, Brasília, Baralho e Imaculada, no município de Bayeux.

Mais informações sobre os serviços executados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115.