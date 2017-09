Cagepa interrompe abastecimento de água em 16 bairros de João Pessoa

Dando sequência ao cronograma de limpeza de reservatórios, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) precisará interromper o abastecimento de água, nesta terça-feira (12), das 8h às 22h, em 16 bairros da Capital.

De acordo com a gerência regional da Cagepa no Litoral, os serviços de limpeza serão executados no reservatório R5, localizado no bairro de Cruz das Armas, e no reservatório R6, que fica no bairro da Torre, em João Pessoa.

Confira as áreas atingidas: Bairro dos Estados, Treze de Maio, Torre, Expedicionários, Tambauzinho, Jaguaribe, Mandacaru, Ipês, Boa Vista, Pedro Gondim, conjunto Verdes Mares, Cruz das Armas, Oitizeiro, Funcionários I, Jardim Planalto e Bairro dos Novais.

Mais informações podem ser obtidas gratuitamente por meio do telefone 115, que agora também atende ligações de celular.