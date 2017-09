Cagepa inicia limpeza e suspende abastecimento em 13 localidades da Grande JP

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) inicia, nesta terça-feira (5), o cronograma de limpeza nos reservatórios da Grande João Pessoa.

Os primeiros a passarem pelo procedimento serão as unidades R-03, R-15 e R-17, no Alto do Mateus, na Capital.

Em decorrência dos trabalhos, o abastecimento de água será interrompido, das 8h às 22h, nas seguintes localidades: Conjuntos Ivan Bichara, Juracy Palhano, Motoristas e Luís Fernandes, no Alto do Mateus, em João Pessoa; e nos bairros Jardim São Severino, Centro, Sesi, São Bento, Manguinhos, São Vicente, Brasília, Baralho e Imaculada, em Bayeux.

Mais informações sobre os serviços executados pela Cagepa podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115.