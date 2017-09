Briga termina com três mulheres presas em Cuitegi

foto: ascom

Três mulheres com sinais visíveis de embriaguez e que se agrediam fisicamente foram presas por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desta quarta-feira (6), no bairro do Cruzeiro, na cidade de Cuitegi.

A guarnição, sob o comando do Sgt Amaro, foi informada de que estaria havendo uma confusão envolvendo três mulheres e que elas trocavam socos e pontapés. Ao chegarem ao local, os policiais identificaram nelas os sinais visíveis de embriaguez.

Uma delas confirmou o consumo de bebida alcoólica e que, em determinado momento, teria começado a discussão entre elas, seguida de agressões físicas. As três mulheres foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil.

EM GUARABIRA – Nesta quinta-feira (7), a guarnição foi solicitada por uma vítima que relatou que estaria sendo ameaçada por uma mulher, que por sua vez, disse que ela quem seria a vítima das ameaças.

O esposo da suposta vítima teria se dirigido a ela para tomar satisfações e os três acabaram sendo conduzidos à delegacia, onde foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por ameaça.