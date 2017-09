Brasília promove tradicional desfile da Independência

A tradicional comemoração do 7 de Setembro em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, começou às 9h com o desfile de militares, estudantes, viaturas e aeronaves, além da apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

Neste ano, o tema do evento é Viva sua Independência. O desfile contará com cerca de 4,2 mil participantes entre civis e militares.

A tocha do Fogo Simbólico foi conduzida pelo medalhista olímpico do atletismo, Vicente Lenílson. Na primeira parte do desfile passou pela Esplanada estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. Em seguida o desfile cívico-militar com integrantes das Forças Armadas e outras instituições militares em desfile a pé e motorizados.

Um dos pontos altos será a passagem da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília com 47 militares se equilibrando em uma moto. O evento vai terminar com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça que, durante 25 minutos, fará acrobacias aéreas.

O presidente Michel Temer assiste ao desfile acompanhado de ministros.