Brasil para na Colômbia e perde 100% com Tite nas Eliminatórias

foto: Pedro Martins / MoWA Press

A Seleção Brasileira deixou de ter mais 100% de aproveitamento sob o comando de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogando em Barranquilla, na tarde desta terça-feira, o time nacional não passou de um empate por 1 a 1 com a Colômbia. O meia Willian abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, acertando o ângulo com um chute de primeira, e o centroavante Falcao García igualou no início do segundo, de cabeça.

O resultado, no entanto, não tira a tranquilidade da Seleção Brasileira. Já classificada para o Mundial da Rússia e com a primeira posição das Eliminatórias assegurada, a equipe de Tite, que vinha de nove triunfos consecutivos em jogos oficiais, totaliza 37 pontos.

O desempenho permite que o Brasil alcance o recorde da Argentina no atual formato das Eliminatórias – 43 pontos antes da Copa de 2002. Para igualar essa pontuação, será preciso derrotar a Bolívia, fora de casa, e o Chile, no Palestra Itália, em outubro.

Por sua vez, a Colômbia está muito próxima da classificação para a Copa do Mundo do ano que vem, com os 26 pontos. Os últimos compromissos dos comandados do técnico argentino José Pekerman serão contra o Paraguai, como mandante, e o Peru, como visitante.

