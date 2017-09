Botafogo-PB visita classificado Sampaio para tentar escapar da degola

foto: Divulgação/Botafogo

A noite deste sábado (09) vai deixar o torcedor do Botafogo-PB com o coração na mão.

Vivendo um drama na Série C do Brasileiro, especialmente nas últimas dez rodadas, em que perdeu oito vezes, o Belo está na zona de rebaixamento, e pode dar adeus à terceira divisão logo mais.

Em solo maranhense, a partir das 19h30, no estádio Castelão, o time da Maravilha do Contorno vai encarar o líder Sampaio Corrêa-MA, pela última rodada rodada do Grupo A.

Na penúltima colocação, o Bota-PB precisa vencer a Bolívia Querida de qualquer maneira e ainda torcer para que o Moto Club-MA perca ou empate com Fortaleza, no Ceará, para escapar da queda.

Todas as partidas terão início no mesmo horário (19h30).

veja matéria completa aqui