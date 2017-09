Bombeiros mergulhadores em formação participam de instruções no Rio Grande do Norte

fotos: Secom/PB

Alunos do Curso de Mergulhador Autônomo de Resgate (Cmaut), promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB), participaram, esta semana, de um conjunto de instruções nas praias do Rio Grande do Norte. Eles estiveram em Praia de Búzios, Camurupim e Praia do Meio, a fim de ter novas experiências práticas para a formação.

Conforme o instrutor do Cmaut e major do CBMPB, Tiago Aragão, as aulas abordaram salvamento em costões de pedra, treinamento para varar arrebentação (como usar a força da própria onda para passar por baixo dela) e suporte básico de vida para vítimas de afogamentos.

Eles também fizeram uma prova de salvamento aquático, na qual tiveram que salvar duas vítimas da água a uma distância de 100 metros.

Em um segundo momento, os alunos visitaram a base naval da Marinha em Natal (RN), onde tiveram instruções com um médico da corporação que falou, entre outros temas, sobre o tratamento das doenças compressivas.

“Os alunos também realizaram uma imersão na câmara do local, em uma pressão que equivale a um mergulho de 40 metros”, contou o major Aragão.

Por último, segundo ele, os mergulhadores em formação fizeram um simulado que envolveu ações de salvamento aquático e mergulho, na Lagoa do Carcará (RN).

O Curso de Mergulhador Autônomo de Resgate é um dos mais difíceis dos Corpos de Bombeiros e tem o objetivo de preparar o bombeiro para atuar em ocorrências de busca de vítimas ou objetos em ambientes subaquáticos.