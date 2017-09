Boi da raça nelore foge e ataca pedestre na Praça da Bandeira, em Campina Grande

Desde a última quarta-feira, 6, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a presença de um boi da raça nelore, perdido na Praça da Bandeira, centro de Campina Grande.

Pessoas que passavam pelo local, filmaram o caso inusitado e espalharam o vídeo através de aplicativo para celular.

No vídeo é possível ver que o animal está apreensivo com o movimento dos veículos e de transeuntes.

Josias Gomes da Silva, de 42 anos, é o homem que aparece nas imagens tentando chamar a atenção do boi. Ele foi atacado pelo animal, que dá uma cabeçada e faz o homem ‘voar’ por cima das motocicletas estacionadas no local.

O homem deu entrada no hospital de Trauma de Campina Grande com algumas escoriações, foi atendido e liberado em seguida.

A equipe da reportagem da TV Itararé, encontrou o dono do animal que explicou como o boi se perdeu.

Ele, que mora na zona rural de Lagoa Seca, comprou o bicho na feira de gado e contratou um boiadeiro para deixar o animal no sítio.

Um amigo dele, que também realizou uma compra, parou na residência para deixar o garrote adquirido, e o nelore, ao ver a porteira aberta, fugiu.

– O nelore é um gado mais veloz, e quando viu a porteira aberta fugiu ganhando mato. Passamos a quarta-feira toda procurando o animal e no outro dia vimos, pelas redes sociais e na imprensa, que ele estava andando na Praça da Bandeira. Ficamos preocupado com o caso, porque ele pode apresentar riscos à população – disse o proprietário do nelore.

O boi ainda continuar perdido e o dono está oferecendo gratificação para quem der informações do paradeiro do animal.

De acordo com o centro de zoonoeses, qualquer pessoa que ver um animal solto na rua, seja de grande ou pequeno porte, deve acionar o órgão que vai tomar as providencias cabíveis.

Confira o vídeo abaixo

*Com informações da TV Itararé