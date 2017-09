BNB vai financiar modernização de rádios e TVs da Paraíba

O Banco do Nordeste e a Associação das Emissoras de Rádiodifusão da Paraíba (Asserp) firmaram acordo de cooperação técnica esta semana.

O objetivo é implementar ações conjuntas voltadas ao financiamento de máquinas e equipamentos para a modernização das emissoras, no âmbito da linha de crédito FNE-Inovação.

O documento foi assinado pelo presidente do BNB, em exercício, Romildo Rolim, e pelo Presidente da Asserp, Maria Lucia Martins Duarte da Costa (diretora da Rádio Caturité de Campina Grande), durante a abertura do Congresso de Radiodifusão Fala Norte e Nordeste.

O evento acontece em Fortaleza, na Fábrica de Negócios (Av. Monsenhor Tabosa, 740).

Na oportunidade, também foram firmados acordos com associações do Ceará, Paraíba, Pernambuco, e Maranhão.

A linha FNE-Inovação tem como objetivo financiar inovações em produtos, serviços, processos ou marketing nos empreendimentos de todos os setores da economia regional.

As inovações apoiadas são caracterizadas por investimentos que visem à melhoria da competitividade do empreendimento, por meio de diversificação da linha de produtos ou serviços, diferenciação no mercado de atuação, utilização de novos materiais no processo produtivo e melhorias relevantes nos processos.

São financiadas empresas privadas e produtores rurais de qualquer setor da economia.

O acesso ao recurso não está restrito a projetos de alta tecnologia ou de criação de produtos e serviços totalmente novos, nem a empresas de base tecnológica.