Bandidos invadem casa em Campina e na fuga batem veículo roubado em táxi

Três homens armados invadiram uma casa no bairro do Jardim Paulistano, em Campina Grande, na noite dessa quinta-feira (7), mas, ao tentarem fugir com o carro que haviam roubado da residência, acabaram colidindo o veículo em um táxi que passava pelo local.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu nas proximidades do residencial Cipresa, na rua Augusto Borborema, por volta das 20h, quando os bandidos abordaram a vítima na frente de casa, ameaçando-a e obrigando-a a entrar na residência.

Eles começaram a colocar vários objetos dentro do carro da dona da casa, um Honda Civic, só que no momento da fuga bateram em um táxi que passava no local.

Após a colisão, os bandidos abandonaram o Honda Civic, mas acabaram roubando um veículo Onix de cor prata para darem prosseguimento à fuga.

A PM foi acionada e ao realizar rondas abordou quatro pessoas em atitude suspeita no bairro do Distrito Industrial, já em outro veículo. Eles foram detidos e reconhecidos pela vítima como participantes do crime.

Em poder dos suspeitos, os policiais encontraram cerca de 400 gramas de uma substância semelhante a maconha. Já o veículo Onix não foi localizado.

O grupo foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.