Bandidos explodem posto de atendimento bancário, e teto desaba

O teto de um posto de atendimento bancário da cidade de Taperoá, no Cariri paraibano, desabou após um grupo fortemente armado explodir o caixa eletrônico do estabelecimento, durante a madrugada desta quarta-feira (6).

Segundo a Polícia Militar (PM), os bandidos chegaram na cidade em uma Saveiro e se dirigiram ao posto de atendimento bancário para praticar a ação.

Foto: Polícia Militar

Eles arrombaram a porta do estabelecimento e em seguida explodiram o caixa eletrônico.

A Polícia foi acionada, mas ao chegar no local os criminosos já haviam fugido em direção à cidade de Desterro.

Foto: Polícia Militar

Eles não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro por não terem conseguido acesso ao cofre, conforme as primeiras informações repassadas pela PM.

Foto: Polícia Militar

O prédio onde fica o posto de atendimento foi isolado por haver indícios de que os bandidos deixaram explosivos não detonados no local, e uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) está fazendo a remoção dos artefatos.

As guarnições das cidades de Taperoá, Soledade, Tenório, Juazeirinho e Assunção estão fazendo rondas na região para localizar os suspeitos, mas até as 7h30 da manhã desta quarta ninguém havia sido preso por envolvimento com esta ação.