Bandidos explodem caixa eletrônico em mais um prédio da PMCG

Na madrugada desta terça-feira, 19, bandidos explodiram o caixa eletrônico instalado na Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, destruindo parte da estrutura, que fica ao lado da Estação Velha.

A explosão, por volta das 3h30 da madurgada, foi ouvida pelos moradores da redondeza, que mais uma vez se assustaram com o barulho, acionando imediatamente a polícia, que chegou ao local quando os bandidos já haviam se evadido.

Segundo o único vigilante da autarquia, o delito foi praticado por quatro homens em um carro Corsa branco, que usaram como escada para entrar no prédio.

Na ação rápida, os bandidos levaram a gaveta do caixa eletrônico, fugindo em direção ao bairro da Liberdade. O veículo usado no delito foi encontrado incendiado, nas proximidades do Aeroporto João Suassuna.

No início de setembro, no dia 05, um bando explodiu o caixa eletrônico localizado na sede da Prefeitura Municipal de Campina Grande, deixando parte da estrutura do prédio histórico, danificada. Há poucos meses, bandidos explodiram o caixa eletrônico localizado na secretaria de Saúde da cidade.