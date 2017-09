Bandidos assaltam veículo dos Correios em Campina

Um veículo dos Correios que fazia entregas no bairro Portal Sudoeste, em Campina Grande, foi assaltado por criminosos nesta terça-feira (12).

De acordo com a polícia militar, dois homens armados em uma moto abordaram o motorista do veículo quando e o obrigaram a dirigir até um matagal, no bairro Três Irmãs.

Os criminosos levaram as encomendas que estavam no veículo e o celular do motorista.