Bandidos armados roubam casa lotérica no Seridó

Bandidos armados invadiram uma casa lotérica na cidade de Baraúnas, localizada no Seridó paraibano, e roubaram cerca de R$ 400,00 do estabelecimento, segundo informações da Polícia Militar.

O caso aconteceu no início da tarde dessa segunda-feira (4), quando os dois homens armados chegaram ao local em uma moto vermelha e anunciaram o assalto.

Eles estavam disfarçados com capacetes e óculos escuros no momento da ação e, além do dinheiro do caixa, também roubaram uma quantia não especificada de uma cliente que estava aguardando atendimento.

Após praticar o roubo, a dupla fugiu em direção à zona rural de Baraúnas. A Polícia fez rondas na tentativa de prender os suspeitos, mas não conseguiu localizá-los.