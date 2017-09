Bandido faz arrastão no Mercado das Malvinas e comerciantes apelam por segurança

Por volta das 03h da madrugada deste sábado, 02, momento em que os feirantes do Mercado das Malvinas chegavam para colocar as mercadorias à venda, um homem armado realizou um arrastão no local.

Primeiramente ele abordou um comerciante que descarregava o carro. Logo após, outras duas pessoas, em outra barraca, também foram assaltados e tiveram os pertences levados.

Há um mês, um comerciantes teve a caminhonete roubada do local, segundo informações dos feirantes.

O administrador do mercado, Fernando Casimiro, disse ser constante os casos de assalto, principalmente após a Polícia Militar ter deixado de fazer rondas pelo local.

– Um fato como esse pode repercutir em algo pior, por isso que a gente pede que o comandante do 2º BPM possa se sensibilizar com a falta de segurança dos comerciantes e feirantes do Mercado Público das Malvinas – disse.

O comandante do 2ª BPM, Lamarck Victor, ressaltou que uma equipe vai se reunir com os feirantes e melhorar o policiamento no local.

*Com informações da TV Paraíba