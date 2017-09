Bairros de João Pessoa são beneficiados com serviços de zeladoria da prefeitura

foto: Secom/JP

Em cumprimento ao calendário diário de execução de serviços realizados pelas Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), suas equipes estarão, nesta segunda-feira (4), fazendo manutenção e recuperação de pavimentação asfáltica, capinação, roço e varrição, e ainda manutenção e zeladoria em praças, mercados e cemitérios respectivamente.

De acordo com a Seinfra, a Operação Tapa Buraco estará atuando nas Avenidas João Maurício, Edson Ramalho Monteiro e João Câncio (todas no bairro de Manaíra); Monteiro da Franca, Almirante Tamandaré e Professora Maria Sales (Tambaú); além das ruas Nabuco de Assis e José Soares (Bancários), e ainda Panamá (Bairro das Indústrias).

Quanto à Emlur, os agentes de limpeza dão continuidade aos serviços no Cristo Redentor; Conjunto Inocope; Cruz das Armas e no Bessa – no Parque Parayba, com a equipe da Aquática, trabalhando na limpeza do canal da área e realizando serviços de manutenção, além dos corredores Beira Rio, Rui Carneiro e Dom Pedro II (localizados na Torre).

Com relação à atuação da Sedurb, os serviços estão voltados para as praças da Esperança (Gervásio Maia); Tiradentes (Torre); Praça no Bairro Ernani Sátiro (em frente ao CREI Estelina) e no Residencial Colinas do Sul IV e II (Gramame), bem como na execução de podas preventivas por toda João Pessoa.