Autorização para entidades administrarem Zona Azul em Campina vence em dezembro

Assunto muito falado nos últimos dias em Campina Grande gira em torno da arrecadação de recursos por parte de entidades gestoras do sistema Zona Azul.

Na cidade, três entidades são responsáveis pela gestão e 10% da arrecadação é repassada para a Superintendência de Trânsito e Transportes (STTP).

Em entrevista nessa quarta-feira (13), o superintendente do órgão, Félix Neto, revelou que a autorização para essas entidades se encerra em dezembro, e novos modelos de administração ou ampliação de entidades devem passar por discussão que já foi iniciada na Câmara de Vereadores.

Foto: Codecom/CG

– É um tema muito polêmico. O Zona Azul é muito importante para a cidade. Campina tem um quadro peculiar porque permite pessoas com deficiências. Quem administra por completo a Zona Azul são essas três entidades. Elas assumem responsabilidade de gerenciamento, contratação, responsabilidade no âmbito penal, cível. A discussão de ampliação para os novos locais de Zona Azul tem que passar pela população, pelo parlamento, pelo Poder Executivo, até porque a autorização a essas três entidades vai até dezembro – explicou.

Félix contou ainda que não há como ter controle sobre os talões retirados na STTP, pois eles podem ser copiados por pessoas de má índole.

Para o superintendente, o controle do sistema por parte do poder público ainda é fragilizada.

– Um dos pontos que vemos com preocupação é a prestação de conta. A forma de como o poder público controla isso. Porque a forma de controle é com retirada de talões. Eles chegam, pedem por exemplo dez talões e pagam os dez por cento por eles, mas é um sistema frágil. Uma pessoa de má fé pode imprimir um talão igual e isso tá fora do controle do sistema público – lamentou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.