Atlético-PR e Coritiba empatam clássico na Arena da Baixada

foto: Divulgação/Atlético

Tanto o Atlético Paranaense, quanto o Coritiba terminaram o clássico realizado na manhã deste domingo na Arena da Baixada lamentando o empate em 1 a 1. Para a equipe da casa a lamentação vem por conta das inúmeras chances desperdiçadas, pelo lado do Coxa a tristeza vem pelo gol sofrido já nos minutos finais da partida, quando o resultado parecia definido.

Na tabela, o resultado acabou sendo ruim para o dois. Com o ponto somado o Furacão não consegue atingir o seu objetivo de recuperar a sua vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, já que soma agora 30 pontos e o Vasco acumula 31. Já a equipe visitante não consegue se distanciar da zona de rebaixamento. Com 27 pontos, a distância para a zona da degola é de apenas dois pontos.

