Atendimento ao público em área afetada por explosão será retomado na segunda

O atendimento ao público no primeiro andar do prédio onde funcionam as secretarias municipais de Administração e Finanças de Campina Grande, na avenida Floriano Peixoto, no Centro da cidade, será retomado na próxima segunda-feira (11).

A informação foi transmitida ao PARAIBAONLINE pelo secretário de Administração do município, Paulo Roberto Diniz, na manhã desta quarta-feira (6).

Foto: Paraibaonline

Ele explicou que essa suspensão no atendimento se deve ao prazo solicitado pela empresa que vai fazer a recuperação do local, em razão da explosão do caixa eletrônico ocorrida na madrugada de ontem (5).

O secretário disse ainda que os demais pavimentos do prédio estão funcionando normalmente.

O que está interditado e só volta a funcionar na próxima segunda é o primeiro pavimento, onde é feito o atendimento ao público por parte da Secretaria de Finanças, no que diz respeito, principalmente, ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).