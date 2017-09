Associação comemora aprovação de PEC e fala de precariedade nos presídios da Paraíba

Há pelo menos 15 anos, os agentes penitenciários da Paraíba esperam pela aprovação da PEC 14/2016, que regulamenta a profissão e transforma os agentes em Polícias Penais.

A aprovação foi feita em primeira instância no Senado e segue para a segunda fase.

De acordo com o presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Estado, Marcelo Gervásio, essa é uma grande vitória da categoria, e o fato de mudar a nomenclatura já traz um efeito psicológico positivo.

As atividades dentro do presídio serão regulamentadas em direito, e a categoria, segundo Marcelo, terá mais segurança trabalhista com a função sendo mais difícil de ser privatizada dentro do sistema prisional.

– O agente terá essa segurança e competências de polícia. Algumas coisas, que na teoria estão a cargo das polícias Civil e Militar, ficarão restritas aos policiais penais, e o trabalho da PM e da PC poderá estar mais voltado aos seus serviços fins de polícia judiciária e ostensiva – disse.

Na entrevista concedida à Rádio Campina FM, o agente denunciou a situação dos presídios da Paraíba. Segundo ele, existe um caos e os locais são precários e insalubres.

Além da superlotação em todos os presídios, Marcelo reclamou da falta de diálogo do governo com a categoria, no intuito deles reivindicarem melhorias salariais e de efetivo ao Estado.

– O clima entre nós é de opressão. As instalações de esgotos são precárias e os presídios superlotados. Estamos beirando o caos e que se nada for feito emergencialmente, poderemos, em um período breve, ver massacres dentro dos cárceres, como aconteceu em estados vizinhos. A nossa sorte é que temos um efetivo de agentes engajados, o pessoal dá a vida e a alma, mas estamos percebendo que esse mesmo pessoal já está começando a se entristecer pela falta de valorização do governo do Estado. Não sabemos até quando eles conseguirão conter a ação das facções – alertou.

Marcelo ainda condenou a fala de setores de que alguns agentes penitenciários são responsáveis por facilitar a entrada de material ilícito nas cadeias.

Segundo ele, o efetivo da Paraíba não tem características de corrupção e chamou atenção para a falta de infraestrutura nos paredões dos presídios, como fatores que facilitam a entrada de ilícitos.

*As informações são da Rádio Campina FM.