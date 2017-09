Assaltantes torturam família e roubam R$ 15 mil

Três homens fortemente armados assaltaram e torturaram uma família de comerciantes que saía do município do Congo, no Cariri paraibano, em direção à cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, para fazer compras de frutas e verduras, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Ainda segundo a PM, o caso aconteceu na noite desta terça-feira (12) quando pai, mãe e filho estavam viajando acompanhados de um amigo em um caminhão para a Ceasa, em Caruaru, mas foram surpreendidos pela ação dos bandidos, que estavam em uma Saveiro de cor prata, e anunciaram o assalto.

Em depoimento à polícia, uma das vítimas informou que estava a 10 quilômetros do Congo quando o caminhão em que estavam foi abordado.

Ela detalhou ainda que os assaltantes mandaram eles descerem do veículo e os levaram para um matagal, onde foram torturados por aproximadamente uma hora, até entregarem o dinheiro, uma quantia de R$ 15 mil.

Depois que pegaram o montante, os bandidos roubaram ainda a bateria do caminhão, possivelmente para impedir que as vítimas conseguissem se deslocar para pedir ajuda da polícia.

Alguns instantes depois, a polícia chegou ao local e as vítimas foram conduzidas à Delegacia de Monteiro. A polícia realizou rondas, mas até a manhã desta quarta nenhum suspeito havia sido localizado.