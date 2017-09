Artilheiro desencanta, Bota-PB vira e escapa do rebaixamento

Foto: Divulgação / Raniery Soares

Foi sofrido. De virada. No último jogo do Grupo A da Série C.

Mas com a vitória deste sábado por 3 a 2, em pleno Castelão, em São Luís-MA, contra o líder e já classificado Sampaio Corrêa, o Botafogo-PB conseguiu escapar do rebaixamento à quarta divisão nacional, para alívio da torcida, que teve que acompanhar o sofrimento pelo rádio.

Com gols de Rafael Oliveira, duas vezes, e Dico, o melhor em campo,o Belo superou a Bolívia Querida, chegou aos 21 pontos e contou com a vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Moto Club-MA para permanecer na Terceirona.

Coube ao atacante Isaac, com um gol em cada tempo, anotar os tentos do Sampaio.

