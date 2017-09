Após três anos, prefeitura de Piancó sai do Cauc e passa a ter nome limpo

Foto: Reprodução/Internet

Após três anos com restrições junto ao Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, o Cauc do Governo Federal, a Prefeitura de Piancó volta a ficar apta a celebrar convênios com a União. “Não medimos esforços para sanar as dívidas do município e proporcionar que Piancó volte a viver uma era de desenvolvimento e melhoria da qualidade vida de nossa gente”, destacou o prefeito Daniel Galdino.

O Cauc é uma espécie de “SPC” das Prefeituras. A falta de quitação com determinadas obrigações e o não cumprimento com os convênios estabelecidos, fazem com que o município entre na lista de devedores e passe a ter restrições para firmar acordos, convênios e ter acesso a recursos do Governo Federal. Há três anos o município de Piancó figurava nessa lista.

“Isso, além de trazer prejuízos para nossa cidade, impedindo que algumas obras e projetos custeados com recursos do Governo Federal pudessem ser executados em Piancó, também tinha um efeito negativo de reputação do nosso município. Está entre as prefeituras que não cumprem seus compromissos financeiros é algo vexatório para nossa cidade. Mas, graças a Deus e ao trabalho de nossa equipe, nossa gestão está conseguindo sanear nossas finanças”, atestou o prefeito.

Piancó saiu da lista de restrições do Cauc na última terça-feira (5), quando comprovou Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos , aplicação mínima de recursos em Saúde e outras exigências dos sistemas de convênios federais.