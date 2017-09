Após tentar entrar com celular no ânus em presídio, homem é preso e levado ao Trauma

Um homem foi preso em flagrante após tentar entrar no presídio PB1, em João Pessoa, nesse domingo, 11, com um celular escondido no ânus.

Ele foi levado para o Hospital de Trauma da Capital, onde foi realizado o procedimento de extração.

Ainda em João Pessoa, desta vez no presídio do Róger, uma mulher também foi detida ao tentar entrar com vários tipos de drogas escondidos na genitália.

Dentro de um pacote plástico, a mulher carregava no corpo porções de substâncias semelhantes a cocaína, a maconha, cerca de 100 comprimidos de Ecstasy e cinco cartelas de LCD.