Após assassinar ex-companheira a facadas, homem é preso escondido em cima de árvore

Um homem de 56 anos foi preso na noite desse domingo (17) acusado de ter assassinado a ex-companheira com golpes de faca.

Segundo a Polícia Civil, ele estava com ciúmes da vítima e inconformado com o fim do relacionamento que durou cerca de 15 anos.

O caso aconteceu no município de Nazarezinho, no Sertão paraibano, e, de acordo com a polícia, o casal havia se separado havia aproximadamente 10 dias, mas o homem não aceitava o fim da relação e se enfureceu ao saber, através da filha deles de 9 anos, que a ex-mulher estaria se envolvendo com outra pessoa.

“Ele [o acusado] passou a tarde bebendo e depois foi para a casa onde a ex morava com a intenção de matá-la e matar também quem estivesse com ela. A porta da frente estava fechada e ele ficou mandando ela abrir, mas ela não abriu, então ele pulou a janela e encontrou-a sozinha. Foi quando a matou com cerca de seis facadas, por volta das 17h”, detalhou o delegado da Polícia Civil de Sousa, Vicente Honório, que é responsável pelas investigações deste caso.

Quando a polícia chegou ao local já se deparou com o corpo da dona de casa Luciene Alves de Medeiros caído no chão.

Foto: Polícia Civil

O acusado, Francisco Vieira Lins, popularmente conhecido como José de Arnaldo, fugiu para uma casa na zona rural, mas não foi localizado pela polícia no interior do imóvel.

Enquanto faziam buscas na região algumas horas após o crime, os policiais localizaram Francisco em cima de uma árvore, a 500 metros do local onde estava se refugiando.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Sousa, onde permanecia à disposição da Justiça até as 10h da manhã desta segunda-feira (18), aguardando ser transferido para o Presídio Regional de Sousa.