Alunos da Rede Municipal de JP desenvolvem raciocínio lógico nas aulas de xadrez

fotos: Secom/JP

Silêncio na sala de aula. Algo que parece raro nos dias atuais é constante durante horas no projeto Xadrez Escolar. Tudo para não perder o foco e a concentração dos estudantes-jogadores. Todos são alunos da Escola Municipal Ministro José Américo de Almeida, no bairro José Américo. Lá, cerca de 40 crianças e adolescentes aprendem o esporte que desenvolve raciocínio lógico e a criatividade.

O projeto Xadrez Escolar é promovido pela Prefeitura Municipal de João (PMJP), através da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). Segundo o coordenador, Francisco Cavalcante, 22 escolas em tempo integral estão integrando o projeto. “Temos dez professores de xadrez na Rede Municipal que se revezam para atender uma média de 1.500 alunos. É mais do que uma diversão para eles. É uma ciência holística que abrange todas as disciplinas que eles trabalham nas salas de aula”, ressaltou.

O xadrez é um esporte, também considerado uma arte e uma ciência. Pode ser classificado como um jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva para dois jogadores. “Além disso, o projeto tem atividades extraclasse, como torneios e competições durante todo o ano. Agora em novembro, por exemplo, centenas de alunos vão participar dos Jogos Escolares representando nossa Capital”, afirmou Francisco.

Os benefícios do xadrez fazem com que o aprendizado do aluno englobe criatividade, autoestima e respeito mútuo. “No intervalo, eu poderia estar no celular ou brincando na quadra. Mas além de ocupar meu tempo me divertindo jogando xadrez, aqui eu ainda consigo fazer novas amizades”, disse a estudante Vanessa Dias, de 12 anos.

Quem também assiste às aulas do projeto é a dupla Vitor e Vinícius da Silva Soares, que são irmãos gêmeos. “Geralmente, a gente joga um contra o outro. Faz três anos que aprendemos a jogar xadrez aqui na escola e pretendemos evoluir para quem sabe um dia ser profissional”, relatou Vitor.

Uma outra aluna que não perde por nada a aula de xadrez é a pequena Yasmin Tereza, de 11 anos. “Cheguei aqui na Escola José Américo esse ano, mas já tinha aprendido a jogar desde o outro colégio. Eu me divirto muito com minhas amigas”, disse.

Xadrez Escolar – O projeto tem como objetivo incentivar e valorizar o desempenho dos alunos das escolas municipais a desenvolver raciocínios e criar relações sociais saudáveis através do xadrez. Atualmente, o projeto está inserido em 22 escolas em tempo integral.