Alexandre do Sindicato: “A gestão de segurança do governo Coutinho é fraca”

O vereador Alexandre do Sindicato (PHS) comentou sobre a explosão de um caixa eletrônico da Secretaria de Finanças e Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG), que foi realizado por criminosos na madrugada dessa terça-feira (5), na avenida Floriano Peixoto.

– Uma agência bancária teria sido implodida em Campina Grande, mais uma entre tantas pelo o estado inteiro. Eu via, lamentavelmente, o comandante da Polícia Militar dando entrevista aonde fizeram uma pergunta a ele por que uma viatura tem que sair de Bodocongó para atender um chamado no Centro da cidade e ele não respondeu. Mostra, mais uma vez, que a gestão de segurança pública do governo Coutinho é uma gestão fraca. Temos a Policia mais mal remunerada no Brasil inteiro, aparelho de segurança pública e um projeto de segurança pública falido – criticou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.