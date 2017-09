Aldeia Sesc de João Pessoa abre inscrições para seleção de apresentações artísticas

foto: ascom

As inscrições para seleção de apresentações artísticas, oficinas e palestras do Aldeia Sesc 2017 estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até o dia 15 deste mês. Os interessados em participar devem procurar o Setor de Cultura do Sesc Centro João Pessoa das 8h às 18h.

Também são aceitas inscrições enviadas pelos Correios dentro do prazo de inscrição, com postagem registrada até às 18h do dia 15. O Aldeia Sesc acontece de 14 a 21 de outubro.