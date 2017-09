Agricultor é preso suspeito de matar ex-companheira no Sertão da Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de ação realizada pela equipe do Grupo Tático Especial (GTE), na cidade de Sousa, sertão paraibano, no final da tarde desse domingo (17), prendeu em flagrante o agricultor Francisco Vieira Lins, 56 anos, residente no sítio Serrote dos Bois, zona rural de Nazarezinho, suspeito de homicídio. A prisão contou com o apoio da Polícia Militar.

Francisco é apontado como principal autor na morte de sua ex- companheira, Luciene Alves Medeiros, 51 anos, morta com vários golpes de faca peixeira.

O fato se deu por volta das 17 horas desse domingo, na cidade de Nazarezinho. Minutos depois, o responsável pela barbárie foi preso.

De acordo com informações policiais, após praticar o crime, o agricultor foragiu com destino ao referido sitio, onde foi localizado, após diligências policiais.

O suspeito estava escondido em cima de um pé de oiticica, a 200 metros da sua residência, ocasião em que foi dada voz de prisão e conduzido à delegacia de Sousa. A arma utilizada no crime também foi apreendida.

O preso foi autuado pelo delegado Vicente Honório, pelo crime de homicídio doloso, passou por audiência de custódia, em seguida encaminhado para a Colônia Penal, na cidade de Sousa.