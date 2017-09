Agentes penitenciários farão ato público para maior transparência sobre programa

Agentes penitenciários da Paraíba, através da associação, realiza nesta segunda-feira, 4, um ato público em João Pessoa para protestar por mais transparência dos critérios do programa estadual Paraíba Unida Pela Paz.

Foto ilustrativa: Reprodução/ Internet

– Tendo em vista que este é o primeiro semestre que o sistema penitenciário recebe do programa, algumas unidades ficaram desmerecidas. Na opinião da associação, no mínimo, quebrou-se o respeito do princípio da publicidade e ficou confuso, pois algumas unidades que deveriam receber não receberam e vice-versa – disse Marcelo.

O agente pede que a Secretaria de Administração Penitenciária observe o princípio da publicidade e maior transparência na divulgação dos critérios e distribuição dos recursos.

– Os agentes precisam ser respeitados e ter seus direitos respeitados – finalizou.

*As informações são da Rádio Campina FM.