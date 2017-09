Agendamento para retirar RG na Casa da Cidadania em Campina Grande terá mudanças

O sistema de agendamento para a retirada de documento de identidade na Casa da Cidadania em Campina Grande vai passar por mudanças.

O intuito é desafogar o tráfego de acesso, já que o agendamento era feito apenas em um dia do mês, e ainda diminuir o tempo de espera para realizar o procedimento.

As informações são do diretor da Casa da Cidadania, Anderson Almeida, que informou que no sistema atual, uma média de 35% das pessoas que realizavam o agendamento não compareciam na data marcada.

Foto: Paraibaonline

– Cerca de 30% a 35% das pessoas não estavam comparecendo no dia marcado. Preparávamos as máquinas e os funcionários, mas os usuários não estavam chegando para serem atendidos. Isso impede de outros serem atendidos também. As pessoas agendavam para um mês na frente e por esquecimento ou por outras tarefas, acabavam não comparecendo – disse.

Com o novo sistema de marcação, que continuará sendo feito através do site (paraiba.pb.gov.br), as pessoas serão atendidas na mesma semana após a marcação. A nova modalidade será iniciada no dia 2 de outubro.

– Estamos aprimorando mais ainda essa parte do agendamento no intuito de facilitar a vida do cidadão. Toda segunda-feira, a partir do dia 2 de outubro, o agendamento será feito na própria semana. O usuário agenda para a partir da terça-feira, e o atendimento segue até a outra segunda, e assim sucessivamente – ressaltou.

O prazo para a chegada do RG continua o mesmo, sendo que a primeira via é mais rápida e a segunda, com no mínimo 30 dias, já que esta passa por conferências peculiares.

*As informações são da Rádio Campina FM.