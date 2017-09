Aesa explica motivos de Boqueirão não ter acumulado água nos últimos dias

O presidente da Agência de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), João Fernandes, explicou em entrevista nesta sexta-feira, 08, sobre o volume do açude de Boqueirão, que não tem acumulado água nos últimos dias.

Ele afirmou que a recolocação das bombas nas estações elevatórias ocasionou o problema.

– Houve uma queda na vazão em Monteiro e isso repercutiu em Boqueirão. Porém, lá em Monteiro, voltou a chegar uma vazão de 3,37 (metros cúbicos). O que significa que a parada momentânea para fazer a reinstalação das bombas atrapalhou um pouco. Quero crer que já esteja repercutindo em Boqueirão o que chega a Monteiro – explanou.

Em relação à ação do Ministério Público Federal na Justiça, que pede a volta do fim do racionamento, João destacou que o MPF deve provar tecnicamente que a Aesa e a ANA estão erradas.

– A quem acusa cabe o ônus da prova. É o MPF quem tem que provar na ação que não há fiscalização, e tem que provar, tecnicamente, que a ANA e que a Aesa estão erradas. Nós vamos apresentar nossa defesa hoje, a Cagepa já apresentou. Estamos convencidos e conscientes do que fizemos, que foi o melhor para Campina Grande e região – comentou.

