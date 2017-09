Advogado paraibano é indicado para cargo no Governo Temer

Está marcada para a próxima terça-feira (19) a sabatina, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, do advogado paraibano Walter de Agra Júnior, indicado ao cargo de procurador-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Walter Agra integra um renomado escritório de advocacia em João Pessoa e ganhou notoriedade no Estado por defender o ex-governador Cícero Lucena (PSDB).

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza